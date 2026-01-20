Afganistán investiga un enfrentamiento en la frontera con Tayikistán y promete adoptar medidas

Archivo - El portavoz de los talibán en Afganistán, Zabihulá Muyahid, en una imagen de archivo. - SAIFURAHMAN SAFI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Afganistán han anunciado este martes una investigación en torno a un nuevo enfrentamiento registrado en la frontera con Tayikistán, después de que las autoridades tayikas denunciaran el domingo un nuevo intento de infiltración que se saldó con la muerte de cuatro miembros de un "grupo terrorista".

Zabihulá Muyahid, portavoz del Emirato Islámico de Afganistán, instaurado por los talibán tras hacerse con el control del país en agosto de 2021, ha resaltado que las primeras informaciones apuntan a que las fuerzas tayikas se enfrentaron a un grupo de contrabandistas dedicado al tráfico de drogas y otros "materiales prohibidos".

"El asunto está siendo investigado. El Emirato Islámico garantiza a Tayikistán que no se permitirá permanecer a los que intenten explotar la frontera", ha manifestado, según ha recogido la cadena de televisión afgana Tolo TV. "Nuestras fuerzas de seguridad analizan la situación y evitarán las actividades de cualquiera que tenga intenciones ilegales", ha zanjado.

Las autoridades de Tayikistán denunciaron previamente que los enfrentamientos estallaron el domingo en la zona de Jarmanju, en la frontera con Afganistán, y confirmaron la apertura de una investigación, después de acusar en varias ocasiones durante los últimos meses por no actuar con suficiente firmeza contra personas armadas que operan en el área.

De hecho, el Comité Estatal de Seguridad Nacional tayiko reclamó en diciembre a los talibán que "cumpla sus obligaciones internacionales" a la hora de garantizar la seguridad en la frontera y "combatir a las organizaciones terroristas", tras otro incidente que se saldó con la muerte de dos agentes de las fuerzas de seguridad.

El organismo expresó así su deseo de que "la cúpula del gobierno talibán se disculpe ante el pueblo de Tayikistán y adopte medidas efectivas adicionales para garantizar la seguridad en la frontera", antes de subrayar que las autoridades "seguirán defendiendo de forma decidida las fronteras del país".