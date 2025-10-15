Afganistán y Pakistán alcanzan un alto el fuego tras los últimos combates en la frontera

Archivo - Un militar paquistaní en una imagen de archivo - X99 / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Afganistán y Pakistán han alcanzado este miércoles un alto el fuego tras los últimos combates registrados desde el martes en la frontera, que se habrían saldado con decenas de muertos, en los enfrentamientos a mayor escala entre ambos países desde la vuelta de los talibán al poder en Kabul en agosto de 2021.

El portavoz de los talibán y viceministro de Información afgano, Zabihulá Muyahid, ha señalado en un breve mensaje en su cuenta en la red social X que el alto el fuego entró en vigor a las 17.30 horas (hora local) tras "la petición e insistencia de Pakistán", si bien Islamabad ha destacado que ha sido Kabul el que ha formulado esta propuesta.

"El Emirato Islámico ordena a todas sus fuerzas que respeten el alto el fuego a partir de las 17.30 horas mientras no haya violaciones del mismo", ha subrayado, sin dar detalles sobre la duración del mismo.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores paquistaní ha indicado que el alto el fuego es "temporal" y estará en vigor durante 48 horas. "Durante este periodo, ambas partes llevarán a cabo esfuerzos sinceros para encontrar una solución positiva a este problema difícil, pero solucionable, a través de un diálogo constructivo", según el diario 'Dawn'.

El acuerdo ha sido anunciado tras los citados combates y entre informaciones sobre bombardeos por parte de Pakistán contra puntos de la provincia de Kandahar e incluso la capital, Kabul, según la cadena de televisión estatal paquistaní PTV, si bien Muyahid ha indicado que la detonación registrada en la capital fue causada por la explosión de un camión cisterna.

Fuentes de seguridad citadas por este medio han resaltado que los objetivos de los ataques han sido varias bases de los talibán, causando decenas de muertos, si bien las autoridades de Afganistán no se han pronunciado sobre estas informaciones ni han dado detalles sobre posibles víctimas.

Apenas unas horas antes, las fuerzas de Afganistán y Pakistán protagonizaron enfrentamientos en varios puntos de la frontera, con su epicentro en el paso de Spin Boldak, uno de los más importantes en la zona, días después de sucesos similares que dejaron varias decenas de fallecidos.

Kabul e Islamabad han intercambiado acusaciones sobre la responsabilidad de los incidentes y han asegurado que fue la otra parte la que inició los ataques, en medio de las acusaciones continuadas de Pakistán contra los talibán por dar cobertura al grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes y responsable de decenas de atentados en el país.

Los combates de los últimos días estallaron tras una ofensiva de los talibán en la frontera tras denunciar varios bombardeos de Pakistán contra el país, incluido uno en Kabul que habría tenido como objetivo al líder de TTP, si bien Islamabad no ha confirmado este extremo y el cabecilla, Nur Wali Mehsud, parece haber escapado con vida.

La zona fronteriza ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de TTP, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul. Islamabad ha llevado a cabo varios ataques aéreos contra territorio afgano en los últimos meses alegando que actúa contra el citado grupo.