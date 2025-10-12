Afganistán y Pakistán cierra sus principales cruces tras los combates de esta madrugada

Archivo - Imagen de archivo del paso de Torjam entre Pakistán y Afganistán - Europa Press/Contacto/PPI - Archivo

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESs) -

Los pasos fronterizos más importantes entre Pakistán y Afganistán se encuentran ahora mismo cerrados al tráfico tras los enfrentamientos entre fuerzas talibán afganas y guardias fronterizos paquistaníes que comenzaron a última hora del pasado sábado, en el último episodio de la escalada de tensión más grave entre ambos países desde el retorno de los integristas afganos al poder en agosto de 2021.

Entre ellos destaca el principal punto de tránsito comercial entre Pakistán y Afganistán: el paso de Torjam, que conecta la provincia afgana de Nangarhar con la provincia paquistaní de Jáiber Pastunjua, según ha confirmado a los medios afganos el jefe del Departamento de Información y Cultura de Nangarhar, Qureshi Badun, a los medios afganos.

Cabe recordar que, desde el retorno de los talibán, el paso ha sido cerrado en varias ocasiones por orden paquistaní en represalia a escaramuzas habituales a lo largo de la Línea Durand, pero ninguna de la envergadura de esta madrugada.

Después de que los talibán acusaran el jueves a Pakistán de atacar la provincia de Paktika -- Islamabad, sin pronunciarse sobre el incidente, denunció una vez más que Afganistán acoge a los llamados "talibán paquistaníes", enemigos declarados del Gobierno paquistaní --, una serie de ataques talibán contra puestos fronterizos paquistaníes se ha saldado según el movimiento integrista con 15 militares de Pakistán muertos. Pakistán ha respondido con numerosos asaltos contra una veintena de puestos fronterizos talibán. Ningún bando ha verificado víctimas.

Ahora, al cierre del paso de Torjam se suma el bloqueo fronterizo en Spin Boldak (en la provincia afgana de Kandahar) y en el paso de Chaman (en Baluchistán), mientras las autoridades talibán ultiman una inminente rueda de prensa para explicar lo ocurrido.

El Ministerio de Defensa talibán, sin embargo, ya ha avanzado que ninguna agresión paquistaní "quedará sin respuesta": "Si Pakistán vuelve a violar Afganistán, las fuerzas armadas del país están listas para defender la integridad territorial de Afganistán con una contestación decisiva", de acuerdo con la nota firmada por el portavoz del Ministerio, Inayatulá Jawarizmi.