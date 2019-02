Afganistán recalca que la negativa de los talibán a hablar con el Gobierno es "el principal obstáculo" para la paz

Publicado 04/02/2019 17:20:24 CET

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jefe ejecutivo (primer ministro) de Afganistán, Abdulá Abdulá, ha recalcado este lunes que la negativa de los talibán a mantener conversaciones con el Gobierno es "el principal obstáculo" de cara a lograr la paz en el país centroasiático.

"Ellos (los talibán) no están preparados para las conversaciones con el Gobierno y el pueblo de Afganistán y están perdiendo el tiempo", ha dicho, antes de recalcar que los insurgentes consideran que su posición "se verá fortalecida" porque el diálogo "está en marcha en distintos lugares".

Abdulá ha hecho así referencia a las recientes reuniones en Qatar entre la delegación talibán y el enviado especial de Estados Unidos, Zalmay Khalilzad, así como la cumbre que se celebrará a partir de mañana en Moscú.

Así, ha destacado que en esta situación hay dos bloques: el formado por la población, el Gobierno y los partidos que buscan la paz, y el integrado por los talibán, Al Qaeda y Estado Islámico, tal y como ha recogido la cadena de televisión afgana Tolo TV.

En este sentido, ha insistido en que los talibán serán "más tercos" si el papel del Ejecutivo en el proceso de paz sigue siendo ignorado en este tipo de encuentros.

"Si, fundamentados en cualquier razón, se ignora el papel del Gobierno, sólo se ayudará a los talibán, que ya han mostrado terquedad hacia el destino del pueblo afgano, haciendo que sean más tercos aún", ha argumentado.

Abdulá ha reiterado que el Gobierno "no tiene una prioridad mayor que la paz", antes de reconocer que "es un problema al que no se ha podido encontrar solución hasta ahora". "La solución está más allá de nuestras capacidades porque sus condiciones no son aceptables para los afganos", ha recalcado.

Por otra parte, ha destacado que la retirada de tropas estadounidenses --parte del principio de acuerdo alcanzado en Qatar-- "no será el fin del mundo para Afganistán", al tiempo que ha descartado cualquier tipo de acuerdo para una base permanente de las fuerzas norteamericanas.

Altos cargos gubernamentales afganos han mostrado sus recelos ante la celebración en Moscú de una reunión de representantes de los talibán y dirigentes opositores afganos, incluido el anterior presidente, Hamid Karzai, por considerar que ese encuentro traiciona los principios de la democracia y del interés general de Afganistán.

El diálogo, que comenzará el martes en la capital rusa, llega a diez días de que concluyera una nueva ronda de conversaciones de paz entre los talibán y Estados Unidos en Qatar con vistas a un acuerdo para poner fin a más de 17 años de guerra.

Este proceso para intentar alcanzar la paz con los talibán coincide con una intensa actividad por parte del grupo integrista fundado por el mulá Mohamed Omar, que ha lanzado ataques casi a diario en las últimas semanas y que controlan o están en disposición de llegar a controlar casi la mitad del territorio afgano.

El Gobierno ruso, según fuentes gubernamentales afganas, ha tratado de desairar a las autoridades afganas para garantizar la participación en la reunión de los talibán afganos, que se niegan a conversar con el Ejecutivo de Kabul por considerarlo una marioneta de Estados Unidos.

Desde Biskek, la capital de Kirguistán, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha recalcado que Rusia apoya una solución política en Afganistán que sea fruto del diálogo entre el Gobierno de Kabul y los talibán.

EL PREACUERDO

Khalilzad viajó el 27 de enero a Kabul para informar al presidente afgano, Ashraf Ghani, del principio de acuerdo de paz alcanzado en Qatar para la retirada de las tropas estadounidenses del país en un plazo de 18 meses.

Los talibán anunciaron un día antes un preacuerdo en el que se comprometen a combatir al Estado Islámico y Al Qaeda. Además los talibán participarán en un nuevo gobierno interino una vez se materialice el alto el fuego que también prevé el pacto.

Las negociaciones en Doha se retomarán el próximo 25 de febrero, según dos fuentes talibán. El Gobierno afgano seguirá sin participar en los contactos, pero sí es previsible que se implique más conforme se acerque la posibilidad de cerrar un acuerdo definitivo.

Por su parte, Ghani volvió a pedir el lunes a los talibán que participen en conversaciones directas con el Gobierno y apostó por una retirada "ordenada" de todas las tropas internacionales presentes en el país.