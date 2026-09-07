Aficionados de un equipo de fútbol de Marruecos despliegan una pancarta reivindicando Ceuta y Melilla

Centenares de migrantes acampan en la playa del Trampolín, a 3 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de aficionados del equipo de fútbol marroquí Maghreb Association Sportive de Fes desplegaron el domingo durante un partido una pancarta reivindicando la soberanía de Ceuta y Melilla, en medio de las tensiones derivadas de la entrada de miles de migrantes a finales de julio en la primera de las ciudades autónomas.

"Ceuta y Melilla, dos ciudades, una sola patria: Marruecos", recoge la pancarta, escrita en español y exhibida por aficionados del Maghreb Association Sportive de Fes --campeón de la última liga disputada en el país africano--, durante un encuentro de la Liga de Campeones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) frente al Rahimo FC de Burkina Faso.

Durante las últimas semanas, varios ministros de Marruecos han puesto sobre la mesa la situación de Ceuta y Melilla, con el titular de Justicia, Abdelatif Uahbi, llegando a defender el 21 de agosto los "derechos históricos y geográficos" del país sobre las ciudades autónomas.

En esta línea, el ministro de Asuntos Islámicos, Ahmed Tufiq, incidió días después en la reivindicación de Marruecos sobre Ceuta y Melilla durante una festividad religiosa presidida por el rey Mohamed VI y en la que también estaban presentes el príncipe heredero, Mulay Hasán, y el primer ministro, Aziz Ajanuch.

El Gobierno español, por su parte, ha trasladado al país vecino su rechazo a las reivindicaciones de Marruecos sobre Ceuta y Melilla y ha defendido que "son dos ciudades españolas" que conforman "la integridad territorial" y la "soberanía" de España, según fuentes del Ministerio de Exteriores español.