La agencia anticorrupción de Ucrania apunta hacia Andri Yermak y un ex viceprimer ministro en otro caso de blanqueo

Archivo - El exjefe de la oficina presidencial de Ucrania, Andriy Yermak - PRESIDENCIA DE UCRANIA - Archivo

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Las oficinas anticorrupción de Ucrania han incluido de nuevo en sus investigaciones a quien fuera jefe de la oficina presidencial y 'mano derecha' del presidente Volodimir Zelenski, Andri Yermak, en esta ocasión en el marco de un caso relacionado con el blanqueo de 460 millones de grivnas (8,9 millones de euros), a través de la construcción de viviendas de lujo a las afueras de Kiev.

La agencia anticorrupción de Ucrania (NABU) y su fiscalía adjunta (SAPO) han informado de que Yermak formaría parte de un grupo organizado, en el que también está un ex vice primer ministro y varias personas más, entre ellas un empresario implicado en la conocida como operación 'Midas', relacionada con sobornos a gran escala en el sector energético y que aceleró la dimisión del asesor de Zelenski.

La investigación sostiene que los implicados blanquearon estos fondos obtenidos de contratos con la energética estatal Energoatom, a través de la construcción de residencias de lujo, una de ellas reservada para Yermark, en la localidad rural de Kozin, en la provincia de Kiev, entre 2021 y 2025, en plena guerra con Rusia.

LA NABU ha informado de que cinco de siete sospechosos han sido detenidos en el marco de la investigación. El arresto de los otros dos no ha sido posible por encontrarse fuera del país, es el caso de Timur Mindich, cabecilla del caso 'Midas' y copropietario de Kvartal 95, la productora fundada junto a Zelenski en su etapa de humorista, antes de convertirse en presidente de Ucrania.

En lo que respecta a Yermak, ha sido informado por parte de las autoridades de las sospechas contra él, como paso previo a la presentación de cargos. Este nuevo escándalo que le salpica es una ramificación de este caso 'Midas' que irrumpió en noviembre del año pasado en medio de la lucha de Kiev contra la corrupción de sus instituciones, que viene mermando sus aspiraciones de adhesión a la Unión Europea.

Mindich, según la investigación, ejercía como máximo responsable de un entramado que cobraba sobornos a los contratistas de Energoatom, la operadora estatal de las plantas nucleares del país, por valor de 90 millones de euros y que contó con el apoyo de varios cargos por entonces en el Gobierno de Zelenski, como eran los ministros de Energía y Justicia, Svitlana Grinchuk y Herman Galushchenko.

Ante estos hechos, se produjeron una catarata de arrestos y dimisiones, entre ellas la de Yermak, que se había erigido en una de las principales figuras de Ucrania durante la guerra, incluyendo su participación en encuentros de alto nivel, como la fallida reunión con el presidente, Donald Trump, en la Casa Blanca, o en las negociaciones de paz con Rusia.