La agencia libanesa NNA informa de un ataque israelí con "proyectiles de fósforo prohibidos" en el sur del país

Archivo - Columnas de humo se elevan en el distrito de Nabatiye, en el sur de Líbano, en medio de ataques israelíes - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La agencia libanesa de noticias NNA ha denunciado este lunes ataques israelíes en el sur de Líbano que, en un caso, habrían incluido el uso de "proyectiles de fósforo prohibidos internacionalmente", una acusación que se ha repetido en varias ocasiones durante el último mes y que también recuerda la denuncia en marzo de la ONG Human Rights Watch (HRW) del uso por parte del Ejército de Israel de fósforo blanco en áreas residenciales en el sur de Líbano, en violación del Derecho Internacional.

En concreto, NNA ha ubicado este ataque en el municipio de Kfar Reman, sito en la gobernación de Nabatiye, en el sur de Líbano, donde también ha informado de un "intenso bombardeo de artillería".

Asimismo, la agencia apunta a otro bombardeo en la localidad de Zautar al Sharquiye, en el distrito de Beirut, y al lanzamiento de bengalas en el municipio de Al Duhaira, en el distrito de Tiro; ambas acciones en el sur libanés y atribuidas al Ejército israelí.

NNA ya apuntó hasta en dos ocasiones en el mes de agosto al uso de "proyectiles de fósforo prohibidos internacionalmente" por parte de las fuerzas israelíes, como lo hiciera anteriormente en otros casos, incluido el denunciado en marzo por Human Rights Watch, que ya documentó el uso generalizado de fósforo blanco por parte del Ejército israelí entre octubre de 2023 y mayo de 2024 en las aldeas fronterizas del sur de Líbano.

El fósforo blanco --una sustancia química dispersa en proyectiles de artillería, bombas y cohetes que se enciende cuando se expone al oxígeno-- se puede usar para múltiples propósitos, entre ellos marcar objetivos, enviar señales o incluso atacar directamente a personal y material militar. No obstante, su uso indiscriminado en zonas densamente pobladas es ilegal en virtud del Derecho Internacional.