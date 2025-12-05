Las agencias anticorrupción de Ucrania destapan una nueva trama para vender sanciones entre empresas rivales

Archivo - Anna Skorojod, diputada ucraniana. - Europa Press/Contacto/Serhii Chuzavkov - Archivo

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las oficinas anticorrupción de Ucrania han revelado este viernes una supuesta trama liderada por un diputado a través de la cual se habría ofrecido a una empresa aplicar sanciones a un competidor a cambio de 250.000 dólares (214.000 euros).

La principal sospechosa es la diputada Anna Skorojod. Ella misma ha confirmado este viernes que las autoridades han estado registrando su domicilio en Kiev. "No tengo nada que ocultar", ha dicho en su web de Facebook, al mismo tiempo que ha deslizado que se trata de una campaña para perseguir a la oposición y bloquear sus iniciativas políticas.

Skorojod había formado parte hasta 2019 de Siervo del Pueblo, el partido del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pero fue expulsada después del arresto de su marido, motivado, según ella, por haber votado en contra de algunas iniciativas del Gobierno. Poco después se unió a la formación Por el Futuro.

Según la investigación de la Fiscalía, los implicados en esta trama habrían puesto al Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania a disposición de una compañía para atacar a sus rivales empresariales a cambio de un soborno.

Skorojod habría contado con la colaboración de su asistente y de varios intermediarios más, uno de los cuales habría sido el encargado de recoger dicho soborno, según detallan las autoridades anticorrupción en un comunicado.

Sin embargo, tras haber recibido la primera mitad de esa cantidad, el resto se paralizó después de que el grupo no encontrara nadie entre los funcionarios del Consejo de Seguridad dispuesto a participar en la trama.