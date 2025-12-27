Las agencias anticorrupción de Ucrania desvelan una trama de compra de votos en el Parlamento

Archivo - Imagen de archivo de la Rada de Ucrania, el Parlamento nacional - Europa Press/Contacto/Andreas Stroh - Archivo

MADRID 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La agencia anticorrupción de Ucrania (NABU) y su fiscalía adjunta (SAPO) han anunciado este sábado que han descubierto una trama de compra de votos en el Parlamento nacional en la que están involucrados varios diputados en activo, de momento sin dar nombres.

"Tras una operación encubierta, la NABU y la SAPO desenmascararon a un grupo delictivo organizado que incluía a diputados en ejercicio", ha anunciado la NABU en su cuenta de Telegram.

"Según la investigación, los miembros del grupo recibían sistemáticamente beneficios ilegales por votar en la Rada Suprema de Ucrania", ha añadido la NABU, que dará más detalles en breve.

Las dos agencias tienen la misión prioritaria de destapar el más mínimo escándalo de corrupción que pueda poner en peligro el compromiso del Gobierno ucraniano para combatir esta clase de delitos.

El penúltimo de ellos afectó directamente al Gobierno de Volodimir Zelenski, cuando el empresario Timur Mindich, se sirvió de su estrecha relación con altos cargos, como el secretario del Consejo de Seguridad, Rustem Umerov, para lograr "importantes sumas de dinero" a través de contratos públicos.

Hasta ahora se trata del mayor escándalo de corrupción en el Gobierno ucraniano desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, si bien durante este tiempo se han destapado otras tramas como la que implicó al Ministerio de Defensa en 2023.