Agencias de la ONU y ONG interncionales ponen en marcha la respuesta humanitaria ante la grave riada de Nepal

Se observan daños en las casas y otras construcciones del bazar de Trishuli Devighat, en Nuwakot, tras las inundaciones del río Bhotekoshi en Rasuwa. - Europa Press/Contacto/Gopal Dahal

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones humanitarias internacionales han puesto ya en marcha la respuesta de emergencia a Nepal por las inundaciones registradas en el norte del país, que dejan hasta ahora cerca de 360 muertos y cientos de desaparecidos, según las autoridades de Nepal, a lo que se suman más muertos y desaparecidos en territorio chino.

Oxfam Intermón, ya ha puesto en marcha la respuesta de emergencia en los distritos de Rasuwa y Nuwakot, los más afectados por la riada. "Barrios enteros están sepultados bajo el lodo y los equipos de rescate siguen trabajando. El agua subió nueve metros en media hora. Lo que vemos hasta ahora es solo lo que podemos alcanzar", ha afirmado Santosh Pandey, responsable humanitario de Oxfam en Nepal.

"Los ríos están llenos de escombros y aguas residuales, y no queda suministro de agua potable por tuberías", ha añadido, incidiendo en que ahora la prioridad pasa por proporcionar agua potable y saneamiento seguro a los afectados.

Según los cálculos de las autoridades de Nepal, casi 40.000 personas necesitan ayuda de emergencia en materia de higiene y purificación del agua, además de más de 3.000 kits de higiene personal y casi 4.000 para bebés menores de cinco años.

En este sentido, Oxfam, en colaboración con sus socios en el terreno, está suministrando kits de higiene de emergencia aunque ha avisado de que necesita urgentemente más de un millón de euros para ampliar su respuesta.

Mientras, Save the Children ya entrega ayuda de emergencia a las familias. Tara Chettry, directora nacional de esta ONG en Nepal ha alertado de que la vida de los niños y niñas "cambió en un instante" ante una catástrofe que se produjo sin previo aviso.

"Algunos han perdido sus hogares, sus pertenencias y su sensación de seguridad. Para un niño, perder un hogar no es solo perder un edificio, es perder el lugar donde se siente seguro", ha indicado para señalar que el personal de la ONG en el terreno avisa de dificultades para llegar a las comunidades que necesitan ayuda.

"Aunque se necesita ayuda inmediata con carácter urgente, la respuesta no puede limitarse a los suministros de emergencia", ha advertido Chettry, incidiendo en la necesidad de "financiación flexible".

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha confirmado que un equipo con experiencia en intervenciones de emergencia ha llegado al país para evaluar las necesidades inmediatas de la población.

"El equipo de MSF llegó a Nepal menos de 24 horas después de que se produjeran las inundaciones, y estamos colaborando con los centros sanitarios para evaluar si podemos prestar apoyo", ha explicado la organización en una nota publicada en redes sociales.

Así apuntan a que las personas de las zonas afectadas "tendrán necesidades urgentes de refugio, productos no alimentarios, acceso a agua potable y letrinas, así como asistencia médica de urgencia y atención a traumatismos".

En el caso del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la agencia está respondiendo a las graves inundaciones apoyando a las comunidades afectadas con "suministros médicos de emergencia, atención sanitaria, protección infantil y apoyo psicosocial".

"Las devastadoras imágenes que hemos visto tras el alud de ayer muestran el dolor y la incertidumbre que están viviendo miles de niños, niñas y familias. En cuestión de horas, muchas personas lo han perdido todo: sus hogares, sus pertenencias y la sensación de seguridad que toda infancia necesita para crecer", ha afirmado Saviano Abreu, portavoz de UNICEF España, quien indica que la organización ya trabaja "para llevar ayuda urgente a las comunidades afectadas" y garantizar que los niños y las niñas reciban "la protección, la atención y el apoyo que necesitan en estos momentos tan difíciles".