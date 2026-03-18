Albanese afirma que un misil iraní ha impactado contra una base australiana en Emiratos Árabes

Archivo - El primer ministro australiano, Anthony Albanese - Lukas Coch/AAP/dpa - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha informado este miércoles de que un misil iraní ha impactado contra la base Al Minhad del Ejército australiano en Emiratos Árabes Unidos (EAU), al sur de Dubái.

Así lo ha indicado en unas declaraciones recogidas por la cadena de televisión australiana ABC en las que ha podido "confirmar que ninguno de los miembros del personal australiano han resultado heridos, y todos están completamente seguros en este momento".

Albanese ha señalado que un bloque de alojamiento y un centro médico han sufrido "daños menores" a consecuencia de un "pequeño incendio" provocado por el impacto del proyectil contra la carretera que conduce a la base.

Sus declaraciones llegan en las que son las primeras horas de la jornada en EAU, marcadas por los avisos del Ministerio de Defensa emiratí en los que la cartera ha asegurado esta respondiendo a sucesivas "amenazas de drones y misiles desde Irán".

Los ataques de Irán en varios países de Oriente Próximo se han sucedido desde el 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos lanzaron una ofensiva sorpresa contra Teherán, por la que han muerto ya más de 3.000 personas en la República Islámica según la ONG de Derechos Humanos iraní Human Rights Activists in Iran (HRA), mientras que el último balance emitido por las autoridades iraníes cifra en 1.200 los fallecidos.