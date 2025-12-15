Albanese niega que el reconocimiento de Palestina fomente ataques como el de la playa de Sídney

El primer ministro australiano, Anthony Albanese - Lukas Coch/AAP/dpa

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha rechazado este lunes las palabras del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que ha asegurado que el reconocimiento por parte de Canberra del Estado palestino ha servido como "leña" para alimentar el "fuego antisemita".

Al ser preguntado durante una entrevista con la cadena ABC News sobre el tráfico tiroteo que tuvo lugar el domingo en la playa de Bondi, en la ciudad de Sídney, Albanese ha descartado que esta decisión haya fomentado ataques de este tipo.

"No, no lo creo", ha dicho, antes de afirmar que "la gran mayoría del mundo reconoce que la forma de avanzar en Orietne Próximo es sacar adelante la solución de dos Estados" y ha defendido que su papel es "unir a la nación" e "impulsar la unidad".

En este sentido, ha asegurado que los ataques terroristas "únicamente buscan dividirnos", poner a los australianos "unos contra otros". "Tenemos que a abrazar a los miembros de la comunidad judía, que están pasando por un momento difícil, a todos", ha dicho.

"Estas últimas 24 horas han sido extremadamente traumáticas, y mi trabajo es ofrecer apoyo a la comunidad judía y dejar claro que los australianos están junto a ella en estos momentos", ha aseverado respecto a un ataque que ha dejado 15 muertos.

Netanyahu indicó el domingo que en agosto había instado al primer ministro australiano a "reemplazar la debilidad con la acción, la inacción por la resolución". "En vez de eso, el líder ha reemplazado la debilidad con más debilidad", ha apuntado.