Alberto Fernández cancela su viaje por Europa y asegura que no trasladará su residencia fuera de Argentina

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Argentina Alberto Fernández ha anunciado este jueves que cancela el viaje que tenía programado por varios países europeos, incluido España, y ha asegurado que no trasladará su residencia fuera de territorio argentino, tal y como se había especulado tras el fin de su mandato.

"Aclaro que no está en mi ánimo radicarme fuera de Argentina ni tener residencia en otro país", ha manifestado Fernández en su perfil oficial de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, donde además ha incidido en que su viaje a Europa tenía por objetivo "lograr tranquilidad" tras cuatro años "muy difíciles".

Además de por motivos personales, el expresidente Fernández ha recalcado que su viaje por el viejo continente estaba también motivado por la invitación a un seminario en la ciudad italiana de Turín, organizado por los presidentes de Francia e Italia, Emmanuel Macron y Sergio Mattarella, respectivamente.

Así las cosas, el exmandatario ha señalado que ha suspendido este viaje después de que la actual ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, anunciara en sus redes sociales la derogación del decreto presidencial firmado en su día por Fernández y que concedía custodia de por vida a los expresidentes y sus familias.

Fernández ha cargado contra Bullrich asegurando que no está entre sus potestades derogar un decreto presidencial, una tarea que en todo caso corresponde al jefe de Estado argentino. Además, ha evidenciado que la ministra eliminó más tarde dicha publicación en redes sociales.

"Tan solo la duda que puede haber sembrado la operación periodística fundada en un tuit que fue borrado de las redes sociales, me determina a suspender las actividades que tenía previstas. Un viaje y una conferencia no cambian mi vida", ha señalado el expresidente.

"Hago un culto a mi decencia y no dejaré que difamen mi honestidad mostrándome como un privilegiado. No quiero ser acusado de abusar de privilegios que nunca pedí y nunca tuve. Solo me atengo a recibir el trato que las normas determinan", ha apostillado un Fernández que recuerda que el expresidente Mauricio Macri también se benefició de los servicios de seguridad una vez dejó la Jefatura de Estado.

Finalmente, Fernández ha señalado que el decreto presidencial que firmó en su día únicamente dejó en manos de "la órbita de la Casa Militar y la Secretaría General" la seguridad de los expresidentes, que hasta entonces dependía precisamente del Ministerio ahora encabezado por Bullrich.

"Ello obedeció a que es público y notorio que la ministra de Seguridad y algunos de sus dirigentes más cercanos, están sospechados de haber ejercido una persecución política en el pasado", ha zanjado Fernández, aludiendo al intento de magnicidio contra la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, entre otros casos.