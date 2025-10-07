La alcaldesa alemana Iris Stalzer, en estado crítico tras ser apuñalada

Archivo - Un agente de la Policía de Alemania durante una operación en el sur del país. - Peter Kneffel/dpa - Archivo

DORTMUND (ALEMANIA), 7 (DPA/EP)

La alcaldesa de la localidad alemana de Herdecke, Iris Stalzer, se encuentra en estado crítico tras ser hallada este martes en su vivienda con varias heridas de arma blanca, por lo que ha tenido que ser trasladada de urgencia a un hospital de la ciudad, situada en el oeste del país.

Stalzer, del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), presenta graves heridas que "ponen su vida en peligro", según han explicado las fuerzas de seguridad, que se encuentran recabando pruebas en el domicilio.

La alcaldesa de la localidad, que se encuentra cerca de Dortmund, había jurado el cargo recientemente tras ganar las elecciones locales del estado federado de Renania del Norte-Westfalia, que tuvieron lugar el pasado 14 de septiembre.

El canciller del país, Friedrich Merz, ha lamentado el "crimen atroz de Herdecke" y ha dicho "temer por la vida" de la alcaldesa. "Esperamos que consiga recuperarse por completo", ha aseverado en un mensaje difundido a través de redes sociales en el que ha trasladado su apoyo a "sus familiares y seres queridos".