Alcanzado un buque en aguas frente a Ras Lafan horas después del ataque contra el complejo de gas qatarí

Archivo - Imagen de archivo de barcos en el golfo Pérsico - Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo
MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades marítimas británicas han informado en la madrugada de este jueves de que un buque ha sido alcanzado por un proyectil de carácter y procedencia desconocidos a apenas cuatro millas náuticas (7,4 kilómetros) de Ras Lafan, localidad qatarí que acoge el complejo de gas natural licuado atacado por Irán tras el bombardeo israelí contra uno de sus yacimientos de gas.
"Un buque ha sido alcanzado por un proyectil desconocido", ha anunciado el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) tras notificar "un incidente a cuatro millas náuticas al este de Ras Lafan, Qatar".
El organismo, que ha afirmado que "toda la tripulación se encuentra sana y salva", ha recomendado a todas las embarcaciones que "naveguen con precaución e informen a la UKMTO de cualquier actividad sospechosa mientras las autoridades continúan investigando".
Ras Lafan es una localidad costera de Qatar situada 80 kilómetros al norte de Doha que alberga un importante complejo de gas natural licuado (GNL) que ha sido objeto en las últimas horas de ataques iraníes, si bien el Ministerio del Interior catarí ha dado por controlados "completamente" los tres incendios declarados en esta zona industrial.
Los citados ataques han formado parte de la respuesta de Teherán al bombardeo israelí contra el yacimiento de gas de South Pars, en la región costera de Asaluyé, una operación que "Estados Unidos desconocía", según ha indicado Donald Trump, que ha prometido que "Israel no volverá a atacar" las citadas instalaciones iraníes siempre y cuando el país centroasiático no "decida atacar a un país inocente", en alusión a Qatar, de nuevo.