Alcanzados tres petroleros por "proyectiles desconocidos" cuando transitaban por el estrecho de Ormuz

Archivo - Fotografía tomada por satélite del estrecho de Ormuz - -/Nasa/dpa - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres buques han sido alcanzados en las últimas horas por "proyectiles desconocidos" cuando transitaban por el estrecho de Ormuz, según ha denunciado este miércoles por el el centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), vinculado a la Armada británica.

El organismo ha señalado que los tres petroleros han sido alcanzados en la zona, ubicada entre Omán e Irán, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas ni detalles sobre el pabellón de los buques.

"Las autoridades están investigando", ha apuntado, antes de recomendar a las embarcaciones que "transiten con cautela" e "informen de cualquier actividad sospechosa" en la zona, escenario de ataques en el marco del conflicto en Oriente Próximo por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.