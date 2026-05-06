Alemania advierte al Gobierno israelí que la muerte de civiles en Líbano no hará "más seguro" a Israel

El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul (derecha), ofrece una rueda de prensa conjunta con su homólogo israelí, Gideon Saar, tras su reunión en Berlín - Michael Kappeler/dpa

BERLÍN 6 May. (DPA/EP) -

El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, ha pedido al Gobierno israelí que no resuelva el conflicto con el partido-milicia chií libanés Hezbolá a costa de la vida de civiles libaneses, alegando que tampoco haría "más seguro a Israel", en el marco de una campaña militar que, además de la invasión del sur de Líbano, ha supuesto la muerte de casi 2.700 personas, según el Ministerio de Sanidad libanés.

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, y celebrada en Berlín en la que ha advertido de que Líbano "no debe convertirse en un escenario de guerra". Al hilo, ha considerado inaceptable que las nuevas generaciones libanesas crezcan "entre las ruinas de las casas de sus padres", añadiendo que esto tampoco haría a Israel "más seguro".

Al mismo tiempo, ha condenado los ataques contra Israel perpetrados por Hezbolá "en los términos más enérgicos posibles" y ha instado al Gobierno libanés a tomar medidas decisivas contra la milicia. "Estamos convencidos de que la clave para estabilizar Líbano reside en fortalecer el Estado libanés", ha manifestado, antes agregar, elevando el tono al optimismo, que "las primeras conversaciones directas entre Líbano e Israel en décadas son motivo de esperanza".

A su vez, su homólogo israelí, Gideon Saar, ha asegurado que Israel se toma en serio las negociaciones con Líbano, si bien ha querido incidir en que la población del norte de Israel vive una "realidad insoportable" ante los ataques de Hezbolá.

Asimismo, el jefe de Exteriores israelí ha alegado que su país no alberga ambiciones territoriales en su vecino septentrional, si no que la presencia del Ejército de Israel en territorio libanés sirve únicamente para proteger a los ciudadanos israelíes.

Con todo, Beirut califica la supuesta "zona de seguridad" mantenida en su propio país por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) como una ocupación de su territorio, mientras que, a pesar de un alto el fuego formalmente vigente, continúan los ataques mutuos entre Hezbolá y las FDI, a las que el Ejército libanés ya ha señalado en múltiples ocasiones por ataques mortales contra varios de sus militares.

WADEPHUL: "LA ESTABILIZACIÓN DE GAZA BENEFICIA A ISRAEL"

Los ministros han abordado también la situación en la Franja de Gaza, que Wadephul ha abordado en términos de defensa israelí al plantear que "la estabilización de Gaza también beneficia la seguridad de Israel".

A su vez, el jefe de la diplomacia alemana ha afirmado que es necesario que Israel levante las restricciones a la importación de suministros para los trabajadores humanitarios, medidas argumentadas por las autoridades israelíes bajo el argumento de que restringe la entrada de bienes a la zona costera que podrían utilizarse para fabricar armas.