Alemania anuncia el desarrollo de una iniciativa conjunta con Francia para estabilizar la situación en Líbano

Archivo - Una mujer frente a un centro de la Cruz Roja en Líbano (imagen de archivo) - Europa Press/Contacto/Virginie Lefour - Archivo

BERLÍN 11 Jul. (DPA/EP) -

El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, ha confirmado la puesta en marcha de una "iniciativa franco-alemana" para intentar estabilizar la situación en Líbano, escenario de capital importancia para resolver la guerra de Irán.

El ministro, en declaraciones al diario 'Tagesspiegel', espera que esta iniciativa se desarrolle un poco más en profundidad durante la reunión del consejo ministerial franco-alemán de la próxima semana.

Al mismo tiempo, el titular de la diplomacia alemana anunció otras iniciativas conjuntas con Francia. Ambos países, ha señalado, quieren que Europa tenga mayor capacidad de acción en materia de política exterior y, además, resolver la "confusión sobre las competencias" en la política exterior de la Unión Europea (UE).

Wadephul ha subrayado asimismo la importancia de un nuevo impulso a las negociaciones en los conflictos de Ucrania e Irán.

"Ahora deberíamos hacer un intento muy serio por resolver ambos conflictos", ha explciado antes de agregar que ninguno de los dos se resuelve en el campo de batalla, "sino en la mesa de negociaciones; cuanto antes, mejor para la gente".

Wadephul ha añadido que la reciente escalada de violencia no tiene por qué descartar las tentativas de paz, ya que existe "el fenómeno militar de un último repunte antes de iniciar las negociaciones".

"Me imagino perfectamente que estamos viviendo algo así en este momento, porque los ataques más recientes de Rusia e Irán, en cuanto al momento en que se produjeron en torno a la cumbre de la OTAN, ciertamente no fueron una coincidencia y tenían como objetivo demostrar una supuesta fortaleza", ha opinado.

El ministro ha reiterado que mantiene "una esperanza bien fundada" de que existe la posibilidad de avanzar hacia una solución en ambos conflictos.