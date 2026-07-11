Israel continúa con sus bombardeos contra el sur de Líbano en plenas negociaciones con Beirut

Secuelas de un bombardeo israeli en Tiro (Líbano), a 2 de julio de 2026 - Dmitry Zelenin / Zuma Press / Europa Press / Conta

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha proseguido este sábado con sus ataques contra el sur de Líbano a pesar de las negociaciones en curso con el Gobierno libanés para cesar las hostilidades en la región.

Israel ha bombardeado la población de Mansuri, en el municipio de Tiro, con ataques aéreos que han dejado al menos un herido. La agencia oficial de noticias libanesa NNA informa también de que el Ejército está demoliendo viviendas en la localidad de Houla, municipio de Marjayún, y bombardeado la localidad de Kfar Tebnit en torno a mediodía.

Medios nacionales como 'L'Orient le Jour' también detallan al menos tres bombardeos en la playa de Tiro, donde han resultado heridos un número todavía indeterminado de bañistas, más otro herido en la localidad de El Machah por el impacto de una granada aturdidora.

El diario también informa de ataques en Bint Jbeil, Deir el Mouallimine y, horas antes, durante la madrugada, explosiones en Deir Seriane y Nabatiyé.

El último comunicado a este respecto del Ejército israelí data del viernes por la tarde, cuando informó de la eliminación de un "terrorista" de las milicias de Hezbolá cerca de un pozo de la infraestructura subterránea ubicada en la cresta de Ali Taher, donde operan las fuerzas del Ejército israelí.

Todos estos incidentes ocurren mientras el Gobierno libanés delibera sobre si acude a la próxima ronda de conversaciones con Israel, prevista para los próximos días 15 y 16 de julio en Roma (Italia) a la espera de ver si se concreta la retirada parcial prometida por Israel en una "zona piloto" del sur del país, parcialmente invadido por las fuerzas israelíes bajo el pretexto de establecer una "zona de seguridad" para sus comunidades del norte.

Las autoridades libanesas han informado este viernes de la muerte de más de 4.320 personas y de más 12.200 heridos, como consecuencia de los ataques de Israel desde el 2 de marzo, fecha en la que arrancan los enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y la milicia chií Hezbolá, tres días después de la guerra con Irán.

En total, la cartera de Salud de Líbano ha cifrado en 4.321 los fallecidos y en 12.207 los heridos en todo el país, especialmente en el sur.