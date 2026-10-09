Alemania aprueba la compra de misiles de crucero para un "despliegue masivo"

Archivo - El inspector del Ejército alemán, Christian Freuding. - Pavlo Bahmut / Zuma Press / Europa Press - Archivo

COBLENZA (ALEMANIA), 9 (DPA/EP)

Las Fuerzas Armadas de Alemania han informado este viernes que tienen previsto comprar misiles de crucero de "bajo coste" para un "despliegue masivo" y una capacidad de atacar "objetivos a una distancia de unos 1.500 kilómetros" para hacer frente "a los enemigos" caso de que sea necesario.

Así lo ha confirmado el inspector del Ejército alemán, Christian Freuding, que ha indicado con estos misiles "se podrá saturar el sistema de defensa antiaérea de los enemigos". Además, ha afirmado que esto incrementará las capacidades militares del país y aumenta sus "capacidades estratégicas".

"Desde la perspectiva de las fuerzas terrestres, tiene sentido asignar misiles de crucero estadounidenses al Ejército", ha explicado, al tiempo que ha matizado estos sistemas podrían ser comprados a Estados Unidos. "Actualmente se están evaluando dos sistemas disponibles en el mercado, aunque ambos deberán ser homologados para su uso por parte del Ejército alemán", ha aclarado.

La empresa de defensa estadounidense Covenant inauguró a principios de esta semana una planta de producción de misiles de crucero en Leipzig, en el este de Alemania. La producción de su sistema de armas 'Anthem' comenzará en 2027, con una previsión de fabricación de 1.000 unidades el primer año y 5.000 en 2028.

Covenant afirma que pretende ofrecer el 'Anthem' a un precio significativamente inferior al de los sistemas actualmente en el mercado: una cifra de seis dígitos, es decir, menos de un millón de dólares, en comparación con los varios millones de dólares por unidad que suelen cobrarse por sistemas de armas similares.