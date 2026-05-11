Alemania apuesta por expandir su cooperación con Ucrania para el desarrollo de nuevo armamento

Archivo - El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius. - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Alemania, Boris Pistorius, ha anunciado este lunes desde Kiev que Berlín apuesta por aumentar su cooperación con el Gobierno de Ucrania para impulsar el desarrollo de nuevos armamentos, especialmente de sistemas no tripulados de largo alcance.

"Alemania y Ucrania son aliados estratégicos que se benefician de la cooperación. Numerosos proyectos nuevos parten de ahí. El foco está puesto en el desarrollo conjunto de sistemas no tripulados de todo tipo, especialmente con la vista puesta en ataques profundos", ha indicado el propio ministro al inicio de su visita, según informaciones de la cadena NTV.

En este sentido, ha asegurado que esto permite "reforzar la seguridad" de los dos países a medida que Berlín busca crear nuevas empresas con la industria de defensa ucraniana y combinar tecnologías para lograr una "experiencia única de combate para los ucranianos".

"Al mismo tiempo, nos podemos beneficiar de la experiencia del Ejército de Ucrania sobre el terreno. Planeamos apoyar a aquellos que puedan presentar innovaciones prometedoras", ha afirmado.

La visita permitirá a las partes abordar los "vacíos" en cuestión de capacidad militar de la OTAN para lograr una mayor defensa del territorio a medida que continúa la invasión rusa, que se encuentra ya en su quinto año.