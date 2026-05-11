Zelenski destaca la falta de "ataques masivos" de Rusia durante la tregua del fin de semana

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha destacado la ausencia de "ataques masivos" de Rusia en las últimas horas, coincidiendo con la tregua armada con motivo del Día de la Victoria, si bien ha advertido de que responderán de manera contundente "si los rusos deciden retomar una guerra a gran escala".

"Ucrania se abstuvo de emprender acciones de contención en respuesta a la ausencia de ataques masivos rusos. En el futuro reaccionaremos de la misma manera si los rusos deciden retomar una guerra a gran escala", ha avisado Zelenski en un mensaje dirigido al país este domingo por la noche.

"Nuestros ataques serán inmediatos y contundentes", ha incidido, remarcando que "la distancia" de los posibles objetivos ha dejado de ser ya una cuestión importante, como demuestran los últimos ataques de las fuerzas ucranianas.

No obstante, aunque ha subrayado que es "positivo" que no se hayan dado ataques de este tipo, ha matizado que "no reina la paz en las zonas del frente", donde las fuerzas rusas "continúan su ofensiva sobre las áreas que consideran estratégicas".

"El Ejército ruso no mantiene el alto el fuego en el frente, ni siquiera lo intenta", ha reprochado Zelenski, quien ha cifrado "más de cien bombardeos y casi 10.000 ataques con drones kamikaze" durante este pasado fin de semana.