Alemania apuesta por reforzar la cooperación en materia de seguridad con los países bálticos

Archivo - El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul. - Europa Press/Contacto/Frederic Kern - Archivo

El ministro de Exteriores viaja a Estonia y Dinamarca para abordar la creciente amenaza de Rusia

BERLÍN, 28 Ago. (DPA/EP) -

El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, ha destacado este jueves la importancia de reforzar la cooperación en materia de seguridad con los países del Báltico a medida que aumenta la amenaza rusa contra estos países en el marco de la invasión de Ucrania.

"La seguridad de la región del Báltico es también la seguridad de Alemania", ha dicho el ministro conservador, que tiene previsto reunirse este mismos jueves con las autoridades de Estonia y Dinamarca durante una visita a ambos países.

Wadephul, que ha afirmado que prevé abordar esta cuestión con los representantes estonios y daneses, ha señalado que tiene previsto reunirse con su homólogo estonio, Margus Tsahkna, en Tallín, además de con el presidente del país, Alar Karis.

Por la tarde, se desplazará hasta la capital de Dinamarca, Copenhague, donde también mantendrá conversaciones con el ministro de Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, y la ministra de Asuntos Europeos, Marie Bjerre.

Desde Dinamarca, Wadephul viajará a la ciudad francesa de Toulon, donde participará en el un encuentro ministerial. "La flota de Rusia en la sombra no hace ningún bien; se cortan cables, las señales de GPS quedan fuera de servicio... Experimentamos la agresión híbrida de Rusia al completo", ha apuntado.

En este sentido, ha hecho hincapié en los "verdaderos peligros que asechan en la zona". "Nos beneficiamos de la experiencia de la OTAN y la Unión Europea, pero necesitamos reforzar la cooperación", ha sostenido.