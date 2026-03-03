Alemania convoca al embajador de Irán por los ataques "indiscriminados" de Teherán contra países del Golfo

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Irán en la sede de su Embajada en Berlín. - Gerald Matzka/dpa - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Alemania han convocado este martes al embajador de Irán en el país, Mayid Nili Ahmadabadi, para trasladarle su protesta por los ataques "indiscriminados" de las fuerzas iraníes contra países del golfo Pérsico y pedir el "cese inmediato" de estos bombardeos, con los que Teherán ha respondido a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel.

"Hemos instado inequívocamente al régimen iraní a que detenga de inmediato sus imprudentes ataques contra los Estados de la región. Condenamos los ataques indiscriminados y desproporcionados con misiles y drones del régimen iraní, incluidos aquellos contra objetivos civiles", ha señalado el Ministerio de Exteriores alemán en un comunicado.

Así, ha explicado que estos ataques "amenazan a nuestros aliados, a nuestro personal militar y a nuestros ciudadanos en la región", si bien la Embajada iraní insiste en que las acciones de Teherán "se enmarcan en su derecho a la legítima defensa" tras los ataques estadounidenses e israelíes.

Dicha ofensiva conjunta ha dejado hasta la fecha cerca de 800 muertos en Irán, según ha confirmado este mismo martes la Media Luna Roja. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.