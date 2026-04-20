Alemania convoca al embajador ruso por las "amenazas" contra fabricantes de armas

Bandera de Alemania frente al Bundestag de Berlín (archivo)
Bandera de Alemania frente al Bundestag de Berlín (archivo) - Europa Press/Contacto/Michael Kuenne
Europa Press Internacional
Actualizado: lunes, 20 abril 2026 20:44
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MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno alemán ha convocado este lunes al embajador ruso en Berlín, Sergei Nechayev, para protestar por las "amenazas" vertidas contra empresas que se dedican a la fabricación de armamento que venderán drones a Ucrania.

"No nos van a intimidar. Estas amenazas y todas las formas de espionaje en Alemania son totalmente inaceptables", ha apuntado el Ministerio de Exteriores alemán en un comunicado publicado en redes sociales.

Estas amenazas son "un intento de debilitar nuestro apoyo a Ucrania y de poner a prueba nuestra unidad", ha argumentado Berlín.

El Ministerio de Defensa ruso publicó la semana pasada la dirección de empresas con sede en Alemania en respuesta a los nuevos envíos de drones para Ucrania.

La convocatoria de un embajador es una medida política de calado para manifestar el descontento de un país ante alguna acción o declaración del otro país, solo por detrás de la retirada de la representación diplomática o la ruptura de relaciones.

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