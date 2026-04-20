República Checa convoca al embajador ruso tras fijar Moscú como "potencial objetivo" varias empresas europeas

Archivo - Petr Macinka, ministro checo de Asuntos Exteriores. - Roman Koziel/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la República Checa ha convocado al embajador ruso en Praga, Alexander Zmejevsky, para protestar por las últimas advertencias del Kremlin sobre la posibilidad de que un grupo de empresas europeas, entre ellas una checa, puedan ser "potenciales objetivos" por ayudar a la fabricación de drones ucranianos.

Desde la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, las autoridades checas han trasladado a Zmejevsky su "enérgica protesta" por estas últimas "amenazas", así como por los comentarios posteriores del expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dimitri Medvedev.

"Este tipo de retórica contra República Checa, las entidades checas y contra nuestros aliados es totalmente inaceptable", ha remarcado este lunes la cartera de Exteriores en una breve nota, en la que recuerda que la guerra de Rusia contra Ucrania "ha provocado un grave deterioro de la situación de seguridad en Europa".

El pasado miércoles, el Ministerio de Defensa de Rusia publicó una lista con una veintena de empresas europeas que colaboran con la industria armamentística ucraniana en la fabricación de drones, entre ellas la española UAV Navigation, del grupo Oesía, y a las que Medvedev se refirió como "potenciales objetivos".

Moscú señala en la lista, con nombres y direcciones, once sucursales de empresas ucranianas en Europa y otras diez compañías que facilitan componentes para la fabricación de drones, en el caso de Oesía, receptores de radionavegación espacial.

Para el Gobierno ruso esta colaboración "conlleva consecuencias impredecibles" y supone "un paso deliberado" hacia "una escalada drástica de la situación militar y política en todo el continente europeo, cuyos líderes, apunta "están arrastrando cada vez más a estos países a la guerra con Rusia".