Alemania critica la nueva ley que avala la pena de muerte a palestinos condenados por matar a israelíes

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Alemania. - Soeren Stache/dpa - Archivo

BERLÍN 31 Mar. (DPA/EP) -

El Gobierno alemán ha criticado este martes la decisión del Parlamento israelí de introducir la pena de muerte para aquellos palestinos de Cisjordania que sean condenados por matar israelíes en "actos de terrorismo", una medida que puede ser adoptada sin unanimidad por parte de los jueces.

"Es comprensible que, tras el 7 de octubre, Israel haya actuado con dureza contra el terrorismo. Sin embargo, el Gobierno ve con gran preocupación la ley aprobada ayer", ha aseverado el portavoz del Gobierno, Stefan Kornelius, durante una rueda de prensa en Berlín.

Así, ha indicado que rechazar esta medida, que obliga a los tribunales militares de Cisjordania a llevar a la horca a quienes maten a ciudadanos israelíes salvo excepciones, es "una característica fundamental de la política alemana".

"El Gobierno muestra su preocupación dado que la ley se aplicaría exclusivamente a los palestinos en territorios palestinos", ha declarado, por lo que ha trasladado que desde el Ejecutivo "lamentan esta decisión de la Knesset". "No podemos respaldarla", ha afirmado en relación a una medida impulsada por el Gobierno israelí, al que Berlín ha mostrado su fuerte apoyo desde el inicio de la ofensiva tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

El Parlamento israelí aprobó el proyecto de ley el lunes, y la normativa prevé la pena de muerte para los palestinos que sean condenados por homicidio en casos de "terrorismo".

Sin embargo, la medida no puede ser utilizada contra ciudadanos israelíes en un país que abolió la pena de muerte para este tipo de casos en 1954 y solo la mantuvo en situaciones muy excepcionales. La ejecución del criminal nazi alemán Adolf Eichmann en 1962 fue la última vez en que fue aplicada.

La norma solo se aplica en los tribunales militares de Cisjordania, que solo juzgan a acusados palestinos, ya que los israelíes, incluso los colonos, son juzgados en tribunales civiles.

El texto formalmente prevé que se aplique a toda la ciudadanía, pero en uno de sus artículos especifica que solo se aplicará a quienes "causen intencionadamente la muerte de una persona con el objeto de negar la existencia del Estado de Israel", una definición que excluye en la práctica a cualquier individuo de creencias sionistas, incluso aunque haya perpetrado actos similares.

La ley permite imponer la pena de muerte por mayoría simple del tribunal y no por unanimidad, como era obligatorio hasta ahora. Además elimina el derecho de apelación. Aunque la pena de muerte no se aplicará retroactivamente a los detenidos en los ataques del 7 de octubre de 2023, la Knesset está tramitando otra iniciativa legislativa que sí prevé este castigo 'a posteriori'.