Alemania denuncia el vuelo de un avión militar ruso cerca de una fragata alemana en el mar Báltico

BERLÍN 24 Sep. (DPA/EP) -

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, ha desvelado este miércoles que un avión militar ruso ha sobrevolado una fragata de la Armada alemana en el mar Báltico, en un incidente que ha equiparado con las recientes violaciones del espacio aéreo en la zona este de Europa.

Pistorius, que ha comparecido este miércoles ante el Parlamento, ha asegurado que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quiere "provocar" a la OTAN e "identificar, exponer y explotar" sus "supuestas debilidades", pero se equivoca, ha advertido.

"La Alianza ha reaccionado a las provocaciones rusas con clara unidad y determinación, pero al mismo tiempo con la necesaria sensatez, especialmente importante en estos días", ha señalado.

La Cámara Baja del Parlamento alemán, el Bundestag, ha debatido en primera lectura el presupuesto de defensa para el próximo año, que prevé gastos de 82.690 millones de euros a los que habría que sumar otros 25.510 millones finaciados con cargo al fondo especial para la modernización de las Fuerzas Armadas.