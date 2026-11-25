Policía alemana en Berlín. - Michael Kuenne / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía alemana ha informado este miércoles de la detención de tres nacionales alemanes por parte de agentes de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) acusados de formar parte de un grupo terrorista de ultraderecha.

Las detenciones se realizaron en las regiones de Brandeburgo, Baja Sajonia y Schleswig-Holstein, tras el registro en paralelo de un total de diez inmuebles en distintos distritos. "Hay fuertes indicios de que los sospechosos detenidos pertenecían a una organización terrorista de carácter interno, y presuntamente habrían actuado siendo menores de edad con capacidad para asumir responsabilidad penal", ha informado la Fiscalía germana.

En concreto se les acusa de formar parte de un grupo terrorista de extrema derecha surgido en Internet "que se radicalizó rápidamente", y que se hacía llamar 'Terror 18'. La Fiscalía atribuye a los miembros de este grupo "un profundo rechazo a las condiciones políticas y democráticas de la República Federal de Alemania".

Los detenidos pretendían "cometer delitos graves" en nombre de esta organización, han añadido las autoridades judiciales germanas, que apuntan en concreto a "incendios provocados" y "actos de violencia, incluidos asesinatos selectivos de extranjeros y adversarios políticos".