Alemania dice que la nueva estrategia de seguridad de EEUU contiene puntos "inaceptables" para Europa

Merz pide a Washington que "convierta a Berlín en su socio" si "no puede hacer nada con Europa"

MAGUNCIA (ALEMANIA), 9 (DPA/EP)

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha criticado este martes la nueva estrategia de seguridad nacional publicada por Estados Unidos y ha dicho que, si bien "algunas cosas son comprensibles", otras "son inaceptables" para los países europeos, en línea con las críticas vertidas mayoritariamente desde el continente.

"Algunas cosas son comprensibles, otras son entendibles, pero otras son inaceptables para nosotros desde el punto de vista europeo", ha manifestado tras una reunión con el primer ministro regional del estado federado de Renania-Palatinado, Alexander Schweitzer.

"No veo ninguna necesidad de que los estadounidenses quieran ahora salvar la democracia en Europa. Si tuviera que ser salvada, lo haríamos nosotros solos", ha señalado, antes de afirmar que el documento coincide en forma, aproximadamente, con las declaraciones realizadas en febrero por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

En lo que respecta a la cooperación en materia de seguridad, Merz ha recalcado que se veía confirmado en su opinión de que "en Europa, y por lo tanto también en Alemania, se debe mucho más independientes de Estados Unidos en materia de política de seguridad".

Merz ha indicado además que comprende el concepto de la Administración de Donald Trump sobre 'America First' (Estados Unidos primero), pero que no tiene sentido convertirlo en 'America alone' (Estados Unidos solo), tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.

"Ustedes también necesitan socios en el mundo, y uno de ellos puede ser Europa. Si no pueden hacer nada con Europa, al menos conviertan a Alemania en su socio", ha destacado, al tiempo que ha puntualizado que ambas partes tienen un objetivo común, que ha descrito como "la preservación de la libertad, la seguridad y la paz" en el continente.

"Espero que los estadounidenses nos sigan en este camino, que lo consideren correcto y necesario también en su propio interés. Si no fuera así, al menos deberíamos estar preparados mentalmente y, algún día, también de hecho", ha zanjado el canciller de Alemania.

El documento, publicado el viernes por la Casa Blanca, aboga por salvar un distanciamiento entre Europa y Rusia que, en opinión de Washington, es el mejor ejemplo de la "falta de autoestima" y la amenaza del "borrado" que ahora mismo afectan a la "civilización europea", antes de destacar que como resultado de la guerra de Rusia en Ucrania, las relaciones europeas con Rusia se han atenuado significativamente y muchos europeos ven a Rusia como una amenaza existencial".

El resultado de esta aproximación es un "riesgo de conflicto" entre Rusia y los países europeos que Estados Unidos quiere aliviar a través de un "cese rápido de las hostilidades en Ucrania" para evitar una "escalada de la guerra". Pero también aboga por "restablecer la estabilidad estratégica con Rusia", y, en último término, facilitar "la reconstrucción de Ucrania posterior a las hostilidades para posibilitar su supervivencia como un estado viable".