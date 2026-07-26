Alemania eleva a un muerto y 29 heridos las víctimas el atropello de Berlín, que ya investiga como terrorismo

El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt - Fabian Sommer/dpa

MADRID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, ha confirmado este domingo que ya son un muerto y 29 los heridos por el atropello múltiple de esta pasada noche durante las fiestas del Orgullo en Berlín y que las autoridades ya están investigando lo ocurrido como un caso de "atentado terrorista" de carácter yihadista.

Dobrindt ha detallado que el sospechoso, de 21 años, fue puesto en libertad el pasado mes de mayo tras cumplir su condena de un año en un centro de menores. Si bien el ministro no ha especificado el motivo de la condena, medios alemanes apuntan que se trata de cargos por terrorismo.

La búsqueda del presunto autor del atentado es actualmente la máxima prioridad para las autoridades. El operativo de seguridad se está llevando a cabo en estaciones de tren, aeropuertos y fronteras, ha detallado el ministro en una rueda de prensa.

El presunto autor de los hechos nació en Alemania en 2005, es ciudadano alemán y tiene ascendencia libanesa. Según fuentes de la investigación, Abdul B. estaba en el punto de mira de las autoridades desde los 16 años. Tras ser condenado, se le ordenó participar en un programa de desradicalización y fue sometido a vigilancia parcial, recogen varios medios alemanes.

El sospechoso, que tiene 1,90 metros de altura, habría intentado viajar a Siria para unirse al grupo terrorista Estado Islámico.

Abdul B. habría utilizado presuntamente un automóvil para atropellar a una multitud en el parque Tiergarten de Berlín poco antes de las 22.00 horas del sábado durante las fiestas del Orgullo, dejando una mujer fallecida y 29 heridos. El presunto autor, que habría apuñalado poco después a varias personas con un machete, se dio a la fuga después de que el vehículo se estrellara contra un árbol.