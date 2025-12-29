Alemania exportó armamento por 8.400 millones en 2025 tras el récord de 13.330 millones en 2024

BERLÍN 29 Dic. (DPA/EP) -

Las licencias de exportaciones de armas y equipos militares alemanes experimentaron una significativa disminución en 2025, tras dos años de cifras récord, según cifras oficiales publicadas este lunes.

Según ha trasladado el Ministerio de Economía en respuesta a una pregunta del diputado de La Izquierda Ulrich Thoden, Alemania autorizó la venta de armas y otros equipos militares por valor de 8.400 millones de euros entre el 1 de enero y el 8 de diciembre de 2025.

Este dato contrasta con el récord alcanzado en 2024, cuando el volumen de entregas aprobadas ascendió a 13.330 millones de euros, y tambíén está lejos de los 12.150 millones de euros en 2023.

La respuesta de Thomas Steffen, secretario de Estado del Ministerio de Economía, muestra una disminución significativa de las exportaciones de armas, en particular a Ucrania. Así, el valor de las exportaciones militares alemanas autorizadas a Kiev hasta el 8 de diciembre fue de 1.140 millones de euros, muy por debajo de los 8.150 millones de euros de todo el año 2024.

En declaraciones a la agencia DPA, una portavoz del Ministerio ha indicado que el apoyo continuo a Ucrania se basa en parte en licencias concedidas previamente. "Por otro lado, los fondos para Ucrania se están canalizando hacia proyectos a largo plazo, que no se reflejarán en su totalidad de inmediato en las autorizaciones de exportación, sino más adelante", ha precisado.

Del total, al Gobierno de coalición liderado por el canciller conservador Friedrich Merz, que asumió el cargo en mayo, se le pueden atribuir licencias de exportación por valor de 5.390 millones de euros.

El principal receptor de ayuda militar alemana fue Noruega, con 1.310 millones de euros, por delante de Turquía, que sin embargo alcanzó la cifra más alta desde 1999, con 726 millones de euros.

A pesar del retroceso general, el diputado Thoden ha criticado las cifras, advirtiendo de que "el Gobierno federal utiliza estratégicamente las exportaciones de armas, lo que significa que los aliados reciben apoyo independientemente de su historial en materia de Derechos Humanos".