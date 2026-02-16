Alemania extenderá los controles fronterizos seis meses más

Archivo - El ministro de Interior alemán, Alexander Dobrindt, en declaraciones desde Alemania. - Europa Press/Contacto/Agentur Wehnert/M.GrÃNzdÃR

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, ha informado este lunes de la intención del Ejecutivo germano de extender los controles fronterizos terrestres seis meses más, toda vez que estos expiraban el próximo 15 de marzo.

En declaraciones al tabloide alemán 'Bild', Dobrindt ha apostado por continuar con los controles fronterizos temporales en todas las fronteras alemanas, una medida que Berlín debe notificar a la Comisión Europea puesto que se trata de una medida extraordinaria en el marco del espacio Schengen.

El ministro ha defendido que el objetivo que se persigue es aumentar la protección de la seguridad y una mayor contención de la migración ilegal. "Los controles fronterizos son un elemento de nuestra reorganización de la política migratoria en Alemania", ha defendido.

Introducidos a finales de 2024, la medida supone establecer controles aleatorios en las fronteras de Alemania con nueve países vecinos, una iniciativa que se mantendrán al menos hasta septiembre de 2026.

La Policía federal alemana ha registrado desde entonces 67.918 entradas no autorizadas mediante los controles fijos en las fronteras con los nueve países vecinos. De las personas identificadas, 46.426 personas fueron rechazadas directamente en la frontera o devueltas en el contexto de un cruce ilegal, según los datos recogidos por 'Bild'.