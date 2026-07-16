Alemania y Francia realizan ejercicios conjuntos de repostaje de cazas con capacidad nuclear

Un caza francés 'Rafale' sobrevolando el espacio aéreo. - Europa Press/Contacto/Gerard Bottino

BRÜHL (ALEMANIA), 16 (DPA/EP)

Un caza francés Rafale, capaz de transportar armas nucleares, y un Eurofighter alemán participarán este jueves en una operación conjunta de reabastecimiento en vuelo en la base aérea de Nörvenich, cerca de Colonia, en un primer ejemplo de la creciente cooperación en materia de disuasión nuclear entre las dos potencias europeas.

Este paso será el inicio del consejo francoalemán en materia de Defensa y Seguridad que se reúne en la citada base aérea con el objetivo de profundizar esta cooperación, incluyendo discusiones sobre la participación de efectivos alemanes en un ejercicio nuclear francés.

Sobre la mesa también está el establecimiento de la Fuerza Internacional en Ucrania para el escenario posbélico, a la que ambos se han comprometido, y los debates sobre el fiasco del caza europeo, el Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS).

El pasado marzo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ofreció que socios europeos participen en ejercicios de disuasión nuclear, apuntando que hasta ocho países europeos, incluyendo Alemania se habían sumado a la iniciativa.

Todo después de años de discurso en esa dirección incidiendo en que Francia se abre a que los socios europeos queden bajo el paraguas de disuasión nuclear de Francia en un momento en el que la confianza con Estados Unidos está bajo mínimos.