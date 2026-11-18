Archivo - El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, durante una rueda de prensa en Hungría en septiembre de 2026 (archivo) - Attila Volgyi / Xinhua News / Europa Press

BAKÚ 18 Nov. (DPA/EP) -

El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, ha insistido este miércoles en la necesidad de una participación europea en las conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania, antes de la reunión trilateral que mantendrán este jueves los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; Rusia, Vladimir Putin; y China, Xi Jinping.

"Supongo, y no tengo motivos para dudarlo, que las conversaciones sobre el futuro de Ucrania entre Rusia y Ucrania se llevarán a cabo con la participación europea", ha señalado durante una reunión en la capital de Azerbaiyán, Bakú, con su homólogo azerí, Ceyhun Bayramov.

Así, ha manifestado que, en caso contrario, no se podrá alcanzar una solución sostenible que garantice "que no surja un nuevo conflicto tras esta guerra, que esperamos termine lo antes posible", según ha recogido la agencia alemana de noticias DPA. "Europa tiene un papel crucial a desempeñar en la resolución del conflicto y que esto no puede ocurrir sin su participación", ha agregado.

Wadephul ha mostrado su satisfacción con la citada reunión tripartita, que tendrá lugar en la ciudad china de Shenzhen en el marco de la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), antes de argumentar que "toda conversación es buena". "Lo digo como experto en política exterior", ha apostillado el jefe de la diplomacia alemana.