Alemania juzgará en octubre al supuesto autor intelectual del sabotaje del Nord Stream

Archivo - Vista aérea de una fuga en el gasoducto Nord Stream cerca de la isla de Bornholm, en Dinamarca - Danish Defence Command/dpa - Archivo

HAMBURGO 3 Sep. (DPA/EP) -

El juicio en un tribunal de Hamburgo contra un ciudadano ucraniano, considerado el autor intelectual del sabotaje al gaseoducto Nord Stream, arrancará el próximo 14 de octubre, en la primera causa por el ataque registrado en septiembre de 2022 contra las instalaciones energéticas que unían Rusia con Alemania a través del mar Báltico.

Una portavoz del tribunal ha confirmado que el Tribunal Superior Regional Hanseático admitió la acusación contra el presunto autor intelectual del ataque, Serhii K., antiguo miembro de las fuerzas especiales de Ucrania y que se enfrentará a 16 sesiones en un juicio que se extenderá hasta principios de 2027.

El tribunal considera que existen "sospechas suficientes" de que el acusado está detrás de los ataques a infraestructuras civiles, por lo que se enfrenta al cargo por crimen de guerra.

El ex militar ucraniano fue detenido en agosto de 2025, mientras estaba de vacaciones con su familia en la costa adriática de Italia, y durante meses se opuso a su extradición a Alemania, donde era reclamado por la justicia por el ataque a la infraestructura.

La Fiscalía sostiene que Serhii K. embarcó en un velero en la isla de Rügen, en Alemania, junto a otras seis personas, incluyendo un experto en explosivos y cuatro buceadores de aguas profundas para cometer el ataque, con la colocación de cuatro artefactos explosivos con temporizador en los gaseoductos cerca de la isla danesa de Bornholm.