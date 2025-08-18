Alemania pide aumentar la presión sobre Rusia antes del encuentro entre Trump y Zelenski

Archivo - El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul. - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler - Archivo

Wadephul exige "garantías de seguridad" y dice que "todos los ojos están puestos en Washington"

TOKIO, 18 Ago. (DPA/EP) -

El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, ha instado este lunes a aumentar la presión sobre Rusia para lograr "garantías de seguridad" para Ucrania ahora que "todos los ojos están puestos en Washington" de cara al encuentro previsto para esta jornada entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Ucrania, Volodimir Zelenski.

Wadephul, que se encuentra de visita en Japón, ha recalcado la importancia de lograr unas garantías "duraderas" para Kiev, al tiempo que ha manifestado que las conversaciones deben centrarse en "elementos para una solución negociada que lleve a una paz justa y duradera" entre las partes.

"Para ello, las garantías de seguridad son una cuestión vital", ha apuntado durante una reunión con su homólogo japonés, Takeshi Iwaya. "Incluso tras el alto el fuego y el acuerdo de paz, Ucrania debe ser capaz de defenderse a sí misma", ha apuntado.

Asimismo, ha alabado el "compromiso" de Trump a la hora de "acabar con la violencia" en Ucrania. "Moscú debe tomar medidas para lograr una paz duradera. Hasta que esto pase, la presión debe seguir aumentando, lo que implica seguir entregando ayuda a Ucrania", ha aclarado.

Por su parte, Iwaya ha destacado la importancia de la cooperación con Alemania y "el papel relevante de las democracias del G7". "Estamos de acuerdo en que se debe alcanzar cuanto antes un alto el fuego en Ucrania", ha apuntado.