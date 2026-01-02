Alemania pide "reformas radicales" en el Consejo de Seguridad de la ONU para que "refleje el mundo del siglo XXI"

Archivo - El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, durante una rueda de prensa en Berlín en noviembre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler - Archivo

Berlín aboga por que "el Sur global tenga un papel mucho más importante" en el seno del organismo

BERLÍN, 2 Ene. (DPA/EP) -

El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, ha reclamado este viernes la puesta en marcha de "reformas radicales" en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que "refleje el mundo del siglo XXI", incluido un "papel mucho más importante" de los países del conocido como Sur global.

"El Consejo de Seguridad (de la ONU) debe reflejar el mundo del siglo XXI y no el de la inmediata posguerra después de 1945", ha dicho en declaraciones a la agencia alemana de noticias DPA, en referencia al fin de la Segunda Guerra Mundial. "Por eso vamos a abogar con firmeza por que, en particular, el Sur global tenga un papel mucho más importante allí", ha explicado.

Wadephul ha defendido que el organismo ha demostrado con su reciente resolución respaldando la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la Franja de Gaza que puede funcionar, si bien ha insistido en que necesita una reforma en profundidad.

Así, ha hecho hincapié en que Alemania es uno de los defensores del sistema de Naciones Unidas y en que "no se retirará como han hecho otros", en una velada referencia a Estados Unidos, si bien ha reconocido que hay aspectos relativos a su funcionamiento que se podrían simplificar y agilizar.

Alemania se presentará en junio de 2026 como candidata a uno de los puestos no permanentes en el Consejo de Seguridad para el bienio 2027/2028, un proceso en el que se enfrentaría en principio a Austria y Portugal. Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia cuentan con asientos permanentes, mientras que los diez puestos restantes son rotatorios, cada dos años.

A la pregunta de qué haría para que Alemania se impusiera a Austria y Portugal, Wadephul ha respondido con un símil futbolístico, afirmando que "hay que estar siempre disponibles en todas las posiciones para los socios internacionales", al tiempo que ha apostado por formular junto a "pequeños Estados insulares" una política exterior climática que "tenga en cuenta los restos existenciales específicos" a los que se enfrentan.

En esta línea, ha defendido que Alemania quiete también buscar y fortalecer las alianzas globales también en 2026. "Para ello, tras un fuerte compromiso en Europa y Asia, ahora se incluirán el Indo-Pacífico, África y América Latina", ha prometido.