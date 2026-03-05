Alemania reafirma su apoyo a España y defiende que Merz trasladó su postura a Trump "a puerta cerrada"

El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul. - Fabian Sommer/dpa

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, ha reafirmado este jueves su apoyo a España tras las amenazas vertidas por el presidente estadounidense, Donald Trump, y ha defendido que el canciller alemán, Friedrich Merz, sí trasladó su postura al magnate neoyorquino "a puerta cerrada" durante su encuentro bilateral el martes en la Casa Blanca.

Al ser preguntado por este asunto durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo moldavo, Mihai Popsoi, el jefe de la diplomacia alemana ha señalado que la Unión Europea se encuentra "completamente alineada" a pesar del aumento de la tensión a raíz de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"El canciller dejó muy claro ayer que habló con Trump de todo este asunto a nivel personal y que consideró apropiado, de acuerdo con las normas de la diplomacia alemana, no hacerlo delante de las cámaras", ha afirmado Wadephul, que recalcado que "España siempre puede contar con la solidaridad europea y, por ende, con la alemana. En lo referente a las amenazas comerciales, no vamos a dejar que nos dividan".

En este sentido, ha aprovechado la ocasión para descartar que la UE se encuentre al borde de una crisis interna por las diferencias sobre la ofensiva contra Irán después de que el Gobierno español se negara a permitir el uso de las bases de Morón y Rota en el marco de los ataques contra el país persa.

"Está del todo claro que la UE se mantiene unida en este asunto", ha aclarado, antes de matizar que el bloque "está totalmente de acuerdo en la valoración de la amenaza iraní". Además, ha puntualizado que los países miembro cuentan con "un mercado interior común que será defendido de forma conjunta en todo momento".

Después de que Trump amenazara al Gobierno de Sánchez con un embargo comercial por no permitir usar al Ejército estadounidenses las bases de Rota y Morón para atacar Irán --unas críticas en presencia de Merz que evitó confrontar con Trump-- el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, expresó la "sorpresa" del Ejecutivo y se mostró convencido de que anteriores cancilleres como Angela Merkel u Olaf Scholz habrían actuado de otra forma.

Albares aseguró que del Gobierno alemán se espera solidaridad y trasladó este mensaje a Wadephul en una llamada horas después de la controversia.