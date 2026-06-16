Alemania reanuda las deportaciones a Afganistán con el envío de 30 ciudadanos condenados

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Alemania. - Soeren Stache/dpa - Archivo

LEIPZIG (ALEMANIA), 16 (DPA/EP)

El Gobierno de Alemania ha reanudado este martes las deportaciones de ciudadanos afganos con el envío en un vuelo destinado a Kabul, la capital de Afganistán, de una treintena de hombres que habían sido condenados y, por tanto, expulsados del territorio alemán.

El avión ha despegado durante la noche en el aeropuerto de la ciudad de Leipzig/Halle, situado en Sajoania, con destino Kabul. Decenas de personas se han reunido en la terminal para protestar por las deportaciones, que responden a un acuerdo directo entre el Gobierno alemán y los talibán.

A pesar de este pacto, no obstante, Alemania tuvo que cancelar a finales de mayo estos traslados debido al rechazo de las autoridades afganas a seguir colaborando con el Gobierno del canciller Friedrich Merz.

Dicho vuelo fue entonces cancelado después de que los talibán expresaran su descontento por lo que consideraban una falta de voluntad por parte de los representantes del Ministerio de Exteriores alemán a la hora de colaborar con Kabul.

Las deportaciones a Afganistán desde Alemania se reanudaron en 2024 tras una pausa de más de tres años. En agosto de 2024, 28 afganos fueron deportados desde Leipzig a Kabul por primera vez desde la toma del poder por los talibán en 2021, gracias a la mediación de Qatar.

Desde entonces, Alemania empezó a organizar deportaciones a Afganistán sin la mediación de terceros países, a través tanto de vuelos regulares como chárter.

Las voces críticas argumentan que, por un lado, el Gobierno alemán se niega a reconocer a los talibán debido a sus violaciones de los Derechos Humanos mientras que, por otro lado, está colaborando con ellos y "realizando concesiones".