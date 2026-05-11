Alemania rechaza que Schroeder ejerza de mediador entre Rusia y Ucrania: "No ha demostrado neutralidad"

Archivo - El excanciller alemán Gerhard Schroeder durante un foro en Berlín. - Kay Nietfeld/Dpa - Archivo

BRUSELAS 11 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Alemania han rechazado este lunes que el excanciller alemán Gerhard Schroeder pueda ejercer como mediador internacional para resolver las deterioradas conversaciones de paz sobre Ucrania, tras ser señalado por el presidente ruso, Vladimir Putin, como posible facilitador del diálogo, alegando su proximidad a Rusia y apuntando que cualquier figura de mediación debe ser aceptada por todas las partes.

"El excanciller en el pasado no ha demostrado precisamente todo lo necesario para poder actuar aquí como mediador neutral, como una especie de 'honest broker'. Está y también se ha dejado influenciar claramente por Putin", ha afirmado el ministro alemán para Asuntos Europeos, Gunther Krichbaum, en declaraciones desde Bruselas al ser preguntado por la propuesta lanzada por el mandatario ruso de que el ex canciller socialdemócrata ejerza de mediador.

En este sentido, Krichbaum ha aludido a la cercanía de Schroeder con Putin. "Las amistades estrechas pueden ser legítimas en cualquier parte del mundo, pero no contribuyen a que alguien pueda ser percibido como un actor de mediación íntegro e imparcial", ha señalado, al tiempo que ha recalcado que cualquier figura que actúe de facilitador del diálogo debe ser aceptado por Kiev.

"Lo importante, ante todo, es que un mediador pueda ser aceptado por ambas partes", ha recalcado el político conservador alemán.

Schroeder, canciller alemán entre 1998 y 2005, cimentó durante su etapa la dependencia energética rusa y desde hace años mantiene vínculos con empresas rusas siendo una figura polémica en el propio país. En 2022, en plena polémica por la invasión de Ucrania, cedió a la presión y renunció al puesto en el consejo de administración del gigante gasístico ruso Gazprom.

Ese mismo año el Bundestag dio el paso de quitarle algunos de los privilegios derivados de su anterior cargo, mientras que en el seno de su propia formación, el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), se han debatido peticiones de expulsión aunque nunca llegaron a concretarse.