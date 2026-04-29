Alemania sustituye a su embajador en Ucrania, que será puesto al frente de la legación diplomática en España

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Alemania. - Soeren Stache/dpa - Archivo

BERLÍN 29 Abr. (DPA/EP) -

Las autoridades de Alemania sustituirán a su embajador en Ucrania, Heiko Tomas, quien será destinado a España, de cara a que el diplomático Boris Ruge asuma el puesto en Kiev, según han indicado fuentes gubernamentales citadas por la agencia alemana de noticias DPA.

Ruge, que en la actualidad ocupa el cargo de secretario general adjunto de la OTAN para asuntos políticos y política de seguridad en Bruselas, fue propuesto para el puesto por el ministro de Exteriores, Johann Wadephul. Previamente, fue vicepresidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich, encargado de negocios en Estados Unidos y embajador de Alemania en Arabia Saudí.

Así, Ruge será reemplazado en su puesto en la Alianza Atlántica por Christian Buck, que dejará su puesto como jefe de política del departamento de Oriente Próximo, África y América Latina del Ministerio de Exteriores alemán, según estas mismas fuentes.

Según fuentes gubernamentales, Berlín está llevando a cabo un nombramiento de una serie de diplomáticos en varios países, entre ellos Nigeria, Kazajistán, Tailandia, Líbano, Hungría y Argentina, después de que el Parlamento acordara recientemente nuevos nombramientos en Países Bajos, Sudáfrica, Marruecos y Emiratos Árabes Unidos (EAU).