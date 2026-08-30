La Alianza de Estados del Sahel da por "frustrado" el motín en Níger sin noticias aún de la cúpula militar

Archivo - Sede de la Asamblea Nacional en la capital de Níger, Niamey - Zheng Yangzi / Xinhua News / Contactophoto

MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Alianza de Estados del Sahel ha dado por "frustrado" el motín que estalló la madrugada del sábado en la capital de Níger, Niamey; un "intento de golpe de Estado" según las autoridades nigerinas, a la espera de que reaparezca en público el líder militar del país, Abdourahmane Tchiani.

Níger es uno de los tres países que confirma la AES, junto a Burkina Faso y Malí, una alianza de estados africanos con el denominador común de las juntas militares instaladas en el poder tras golpes de Estado y su proximidad a Rusia.

En su comunicado de última hora del sábado, la AES condena sin paliativos el amotinamiento protagonizado por un grupo de militares insurrectos en la Base Aérea 101 y el barrio de Plataeu, donde se encuentran varias sedes estatales y está cerca del Palacio Presidencial.

"Gracias a la valentía y profesionalismo de las fuerzas republicanas leales, este último intento fue contenido y frustrado", ha proclamado la CES en un comunicado conjunto en el que se declara "plenamente comprometida y movilizada junto a Níger, cuya determinación de continuar la lucha por la soberanía y la paz comparte".

La alianza, finlamente, insta a los ciudadanos de los tres países a "permanecer particularmente vigilantes contra las campañas de desinformación, la manipulación de la opinión pública y los intentos de sembrar la división que puedan acompañar los esfuerzos de desestabilización".

En lo que respecta al motín, fuentes de la cadena RFI estiman que estos militares insurrectos eran miembros de las fuerzas especiales que llegaron a la capital del país tras un desplazamiento por sorpresa desde regiones como Tillabéri o Dosso, focos de la lucha contra Estado Islámico y la fililal de Al Qaeda en el Sahel, el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM), posiblemente descontentos con el rumbo de los combates.

El director del Instituto Tombuctú, Bakary Sambe, explica a la cadena francesa que la situación tiene un cariz alarmante porque, "por primera vez desde el golpe de Estado de 2023, la amenaza no provino del exterior, ni de yihadistas, sino de las propias fuerzas armadas", lo que evidencia la división del Ejército nigerino", de ahí que el Gobierno haya tenido que recurrir a los mercenarios rusos del Africa Corps para restablecer el orden interno.

"El apoyo ruso ya no es una hipótesis. Fue el propio mando nigerino de la Base 101 quien solicitó la presencia del Africa Corps", ha asegurado el analista a RFI, "para recuperar las instalaciones".