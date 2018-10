Alrededor de 30 muertos a causa de un incendio en un centro de atención a drogodependientes en Azerbaiyán

Actualizado 02/03/2018 10:57:59 CET

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 30 personas han muerto este viernes a causa de un incendio registrado en un centro de atención a drogodependientes en la capital de Azerbaiyán, Bakú, según ha informado el Ministerio de Sanidad del país.

Las autoridades han indicado que el suceso se ha saldado además con cuatro hospitalizados, sin que haya detalles acerca de su estado, tal y como ha recogido la agencia estatal azerí de noticias, APA.

Por el momento se desconocen las causas del incendio.

