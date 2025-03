Un alto cargo militar de Irán advierte de que las tropas de EEUU en Oriente Próximo están "en una casa de cristal"

Hayizadé responde a Trump argumentando que "una persona que está dentro de una casa de cristal no lanza piedras a nadie"

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un alto cargo militar de Irán ha advertido este lunes de que las tropas de Estados Unidos están "en una casa de cristal", en aparente respuesta a las amenazas vertidas el domingo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de lanzar bombardeos contra el país centroasiático si no hay un nuevo acuerdo sobre su programa nuclear.

"Estados Unidos tiene diez bases militares en la región, cerca de Irán, con unas 50.000 tropas. Eso significa que están en una casa de cristal", ha dicho el comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, Amir Alí Hayizadé.

"Una persona que está dentro de una casa de cristal no lanza piedras a nadie", ha resaltado, según ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr, en los márgenes de una ceremonia celebrada en la capital, Teherán, con motivo del Eid al Fitr, que marca el fin del mes de Ramadán.

Poco antes, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, había recalcado que Estados Unidos recibirá "un duro golpe" si cumple la amenaza formulada por Trump. "La enemistad por parte de Estados Unidos y el régimen sionista --en referencia a Israel-- es la misma de siempre. Amenazan con causarnos mal", dijo. "No estamos muy seguros de que vayan a hacerlo, pero si es así, recibirán un duro golpe", zanjó.

Estas declaraciones y acciones han llegado un día después de que Trump amenazara con "bombardeos" y "más aranceles" a Irán si no accede a firmar un acuerdo con Estados Unidos que garantice que no desarrollará armas nucleares. "Si no hay acuerdo, habrá bombardeos. Habrá bombardeos como no han visto jamás", dijo, en declaraciones concedidas a la cadena estadounidense NBC.

Trump retiró de forma unilateral en 2018 a Estados Unidos del histórico acuerdo nuclear firmado tres años antes e impuso una batería de sanciones contra Teherán que llevaron al país a reducir sus compromisos con el pacto hasta la vuelta de Washington al cumplimiento de sus cláusulas. Desde su regreso a la Casa Blanca, el magnate republicano ha vuelto a activar una amplia batería de sanciones, algo criticado por el Gobierno iraní.