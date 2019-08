Amnistía acusa a Líbano de deportar "forzosamente" a unos 2.500 refugiados sirios

Publicado 27/08/2019 21:19:13 CET

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional ha denunciado la deportación "forzosa" de casi 2.500 sirios refugiados en Líbano en los últimos tres meses, en virtud de una orden aprobada en mayo por el Gobierno y que abre la puerta a la expulsión de quienes hubiesen cruzado la frontera de forma ilegal a partir del 24 de abril.

Las autoridades libanesas han reconocido a Amnistía que, entre esa fecha y el 9 de agosto, al menos 2.447 sirios han sido deportados, lo que ha llevado a la organización a solicitar la congelación de esta expulsiones "con razones de urgencia".

La directora de investigación de Amnistía Internacional para Oriente Próximo, Lynn Maalouf, ha advertido de que, mientras organismos independientes no puedan acceder a territorio sirio para evaluar la situación y comprobar la viabilidad de un "retorno seguro", no hay forma de saber que las personas retornadas no puedan sufrir violaciones de sus Derechos Humanos.

Hasta entonces, "cualquier intento de retorno forzoso es una clara violación de las obligaciones de no devolución de Líbano", ha señalado Maalouf en un comunicado.

Maalouf, no obstante, ha apelado también a la "responsabilidad" de la comunidad internacional para ayudar a los países que han acogido a los refugiados sirios, bien organizando programas de reubicación o reclamando el acceso a Siria de investigadores independientes.

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) tiene registrados en Líbano a más de 920.000 sirios, a los que se sumarían otros 550.000 que --según el Gobierno-- no figuran en ninguna lista. Líbano, con algo más de cuatro millones de habitantes locales, es el país del mundo con más refugiados per cápita.