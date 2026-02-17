Amnistía denuncia la "impunidad sistemática" en Libia 15 años después de la captura y ejecución de Gadafi

Archivo - Combatientes de las fuerzas del gobierno de unidad de Libia, con sede en Trípoli (archivo) - Amru Salahuddien/dpa - Archivo

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La organización no gubernamental Amnistía Internacional ha denunciado este martes la "impunidad sistemática" en Libia y ha afirmado que esta situación alimenta los crímenes en el país africano, 15 años después del derrocamiento y ejecución del entonces líder libio, Muamar Gadafi, tras varios meses de guerra civil.

"Durante 15 años, las sucesivas autoridades libias no han logrado desmantelar las redes de abusos que alimentan las violaciones constantes y, por contra, han dado financiación y legitimidad a milicias infames e integrado a sus miembros en las instituciones estatales sin una investigación adecuada", ha dicho Mahmud Shalaby, investigador de Amnistía Internacional sobre Egipto y Libia.

"Al permitir que los sospechosos de ser responsables de crímenes bajo el Derecho Internacional evadan la rendición de cuentas, las autoridades han traicionado a los supervivientes y han reforzado un ciclo de violencia y anarquía que no da señales de terminar", ha sostenido.

Así, ha manifestado que la aceptación por parte del Gobierno de unidad, reconocido internacionalmente y con sede en la capital, Trípoli, de la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional (TPI) "resuena hueca mientras no se vea seguida por acciones concretas", tras dar este paso en mayo de 2025 para aceptar estas competencias de la corte sobre supuestos crímenes entre 2011 y 2027.

"El asesinato este mes de Saif al Islam --hijo de Gadafi-- subraya la incapacidad y falta de voluntad del sistema de justicia libia para garantizar una rendición de cuentas y roba de forma irreversible a los supervivientes y familias de las víctimas de su derecho a la verdad y a la justicia", ha sostenido Shalaby.

En este sentido, ha esgrimido que ""las autoridades libias deben cooperar de forma significativa con el TPI, entregar a las personas buscadas por crímenes bajo el Derecho Internacional y garantizar que todos los sospechosos de tener responsabilidad penal (por estos abusos) sean llevados ante la justicia en juicios justos".

La organización ha hecho hincapié en que tanto las autoridades reconocidas internacionalmente como las asentadas en el este del país se han negado a detener y entregar a personas contra las que pesan órdenes de arresto del TPI por presuntos crímenes de guerra o contra la humanidad en el país africano.

Amnistía Internacional ha señalado así a un "patrón" de asesinato de personas acusadas de violaciones de los Derechos Humanos, entre ellas el propio Saif al Islam --imputado por crímenes contra la humanidad por el TPI por su papel en el conflicto desatado en 2011--, algo que niega a las víctimas el derecho a la verdad y la justicia.

Asimismo, también fue asesinado Mahmud al Uerfali, antiguo comandante de una brigada vinculada a las fuerzas libias asentadas en el este del país y contra el que pesaba una orden de arresto desde 2017, tiroteado en 2021 en la ciudad de Benghazi, controlada por el gobierno paralelo con sede en Tobruk, respaldado por el general Jalifa Haftar.

Igualmente, otro antiguo comandante miliciano, Abdelghani al Kikli, alias 'Gheniua', murió en mayo de 2025 en Trípoli, incidente que provocó enfrentamientos armados entre grupos rivales en la capital.

LLAMAMIENTO DE LA ONU

Naciones Unidas ha hecho un llamamiento a "un diálogo auténtico" que permita "superar las divisiones" en Libia, en el marco del 15º aniversario del levantamiento popular contra Gadafi, ejecutado en octubre de 2011 poco después de ser capturado por milicianos rebeldes.

"En el 15º aniversario de la Revolución del 17 de febrero, la UNSMIL felicita al pueblo libio y rinde homenaje a sus perdurables aspiraciones de un futuro pacífico, democrático y próspero", ha dicho en un mensaje publicado en redes sociales, en el que ha subrayado que "15 años después, la determinación de los libios de vivir con dignidad bajo instituciones unificadas y responsables que representen la voluntad del pueblo sigue siendo evidente".

"En medio de la persistente fragmentación política, el estancamiento institucional y las dificultades económicas, este aniversario subraya la urgente necesidad de superar las divisiones y reconstruir una visión nacional compartida", ha señalado la misión, que ha incidido en que "los recientes acontecimientos subrayan la importancia de un diálogo verdadero, un compromiso y un liderazgo responsable".

Así, ha destacado que "la continuidad del 'statu quo' conlleva enormes riesgos para la cohesión y la estabilidad de Libia". "Es hora de que todos los líderes libios aborden los desafíos políticos subyacentes que generan estas dificultades y se comprometan con una vía política que priorice los intereses nacionales por encima de todo", ha valorado.

La misión ha reiterado por ello su llamamiento "a todos los actores" para "trabajar juntos hacia un futuro estable, seguro y próspero para el pueblo libio", en un momento de tensiones por el reciente asesinato de Saif al Islam, en un ataque perpetrado en el interior de su vivienda, que ha provocado preocupaciones por un posible conflicto en el país africano.