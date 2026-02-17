Investigan la muerte de una mujer y su hija de 12 años en un domicilio de Xilxes (Castellón)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial - GUARDIA CIVIL - Archivo

CASTELLÓ 17 Feb. (EUROPA PRESS) - -

El cadáver de una mujer y su hija de 12 años han sido hallados este martes en la localidad castellonense de Xilxes, según ha adelantado el diario Las Provincias y ha confirmado la Guardia Civil a Europa Press.

Al parecer, los cuerpos sin vida de ambas personas han sido encontrados en el interior de un domicilio de esta población, según fuentes cercanas al caso.

La Policía Judicial de la Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias de estas muertes.