Amnistía Internacional acusa a las fuerzas sirias de "ejecuciones extrajudiciales" contra drusos en Sueida

Archivo - Despliege de las fuerzas de seguridad de Siria en la provincia de Sueida - Stringer / Xinhua News / ContactoPhoto - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este martes que existen pruebas que apuntan a que las fuerzas gubernamentales sirias han estado cometiendo "ejecuciones extrajudiciales" contra población drusa en la ciudad de Sueida, que se vio afectada por una violencia sectaria extrema el pasado mes de julio.

Amnistía ha estado documentando y registrando indicios de que las fuerzas sirias y otras afiliadas a las autoridades de transición son "responsables" de este tipo de delitos cometidos el pasado mes de julio en la citada localidad. Esto incluye vídeos de militares vestidos con uniforme, quienes habrían ejecutado deliberadamente a hombres sin armar en lugares públicos, como plazas, escuelas y hospitales.

El 31 de julio, el Ministerio de Justicia estableció una comisión para investigar posibles violaciones registradas en Sueida y llevar a los responsables ante la Justicia, si bien de momento estos actores permanecen impunes. "El Gobierno sirio debe llevarlos ante la justicia", ha pedido Amnistía en un comunicado.

"Cuando las fuerzas gubernamentales matan a alguien deliberadamente o son cómplices de estos actos, hablamos de ejecución extrajudicial, lo cual constituye un delito en el marco del Derecho Internacional. El Gobierno sirio debe investigar estos casos de forma rápida, eficiente e independiente", ha aseverado Diana Semaan, investigadores de AI para Siria.

"Las horribles violaciones de los Derechos Humanos en esta zona son un recordatorio más de las consecuencias mortales de la impunidad con las que se cometen este tipo de actos sectarios en Siria", ha aclarado, al tiempo que ha alertado de que esta violencia contra miembros de la comunidad drusa "deja otra minoría más devastada y provoca conatos de violencia que socavan la fe en el Gobierno".

No fue hasta mediados de julio que el Gobierno sirio confirmó el alto el fuego en la gobernación de Sueida y el despliegue de sus fuerzas de seguridad para preservar el cese de la violencia, marcada por los combates entre beduinos afines a las autoridades de Damasco contra milicias de la minoría drusa. Estos combates se saldaron con unos 700 muertos, entre ellos casi 250 civiles.

Por otra parte, Amnistía ha alertado de que cuenta con testimonios que apuntan a casos "creíbles" de secuestros cometidos por grupos armados drusos y beduinos entre los días 17 y 19 de julio. Sin embargo, las autoridades no han facilitado información sobre ninguno de los actos citados anteriormente.