Amnistía Internacional insta a retractarse a los Gobiernos que solicitan la dimisión de Francesca Albanese

Archivo - La relatora especial de la ONU sobre los Territorios Ocupados Palestinos, Francesca Albanese. - Europa Press/Contacto/Pasquale Gargano/KONTROLAB

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ONG Amnistía Internacional ha reprobado este viernes a los Gobiernos de Alemania, Francia, Italia, República Checa y Austria por criticar a la relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, e incluso pedir su dimisión, después de la polémica surgida esta semana por sus palabras --tergiversadas, según su versión-- sobre la actuación de Israel en la Franja de Gaza.

"Es censurable que los ministros de Austria, República Checa, Francia, Alemania e Italia hayan atacado a la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, basándose en un vídeo deliberadamente trucado para tergiversar y malinterpretar gravemente sus mensajes, como queda claro al ver su discurso original en su totalidad", ha sostenido la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard.

Los Gobiernos de Francia, Alemania y República Checa han pedido abiertamente que Albanese dimita de su cargo; mientras que el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha calificado de "inapropiado" su comportamiento. Por su parte, la responsable de Exteriores austriaca, Beate Meinl-Reisinger, ha acusado a la relatora de difundir "discursos de odio" en un mensaje en redes sociales que posteriormente ha borrado.

"Los ministros que han difundido desinformación deben ir más allá de simplemente borrar sus comentarios en redes sociales, como algunos han hecho. Deben disculparse públicamente y retractarse de cualquier petición de dimisión de Francesca Albanese. Sus gobiernos también deben investigar cómo se produjo esta desinformación para prevenir este tipo de situaciones", ha referido Callamard.

Así las cosas, Amnistía Internacional ha instado a los países europeos a ser más "enérgicos" en la condena de los crímenes de Israel en vez de atacar a un experto de Naciones Unidas y ha asegurado que las peticiones de dimisión son una "cortina de humo" para "desviar la atención del genocidio israelí en Gaza".

LA ONU MANTIENE SU POSICIÓN

La Secretaría General de Naciones Unidas ha reiterado a los países que lleven sus críticas ante el Consejo de DDHH de la ONU y no ha querido repetir las declaraciones vertidas ayer sobre las opiniones de Albanese.

"Ayer usé muchas palabras, y quienes defienden este tema usarán nuestras palabras para reforzar sus propios argumentos", ha aseverado el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, después de que este jueves indicara que "no estamos de acuerdo con gran parte de lo que ella dice".

En este sentido, ha defendido que los expertos designados por la ONU están amparados por la inmunidad que otorga el organismo internacional y ha apoyado la figura de los relatores como "parte fundamental de la arquitectura de los Derechos Humanos".

Francesca Albanese criticó en un evento organizado por la cadena Al Yazira en Doha, la capital de Qatar, las actuaciones de Israel en Gaza bajo la mirada del resto de actores internacionales --países, organismos o medios de comunicación-- y señaló que, "como humanidad, tenemos un enemigo común", en unas palabras que se han interpretado en referencia a Israel.

La relatora ha defendido que se refería al sistema que ha permitido "el genocidio en Palestina" y no a Israel como país. "El hecho de que, en lugar de detener a Israel, la mayor parte del mundo lo haya armado, le haya dado excusas políticas, refugio político y apoyo económico y financiero, es un desafío", expresó en su breve discurso, recogido en sus redes sociales.